中國和美國的數位脫鉤，可能嚴重傷害到在中國的歐州企業，他們應做好最壞打算，也許會被迫進行成本高昂的國際業務分離，歐洲商業團體表示。

在中國的歐洲商會以及德國的智庫MERICS在周四釋出的一份報告中指出，美中政治、貿易、金融脫鉤引發的擔憂，以及美中在技術領域上的競爭，都將引發最大的動盪。

美國極力清除中國製造的軟體和組件，非常仰賴半導體進口的中國也在尋求數位的自主獨立。歐洲商會主席Wuttke警告一個形成中的風暴；ICT設備、數位貨物和服務將是脫鉤對歐企傷害最深的地方。

根據該報告對在中國的歐企調查，半數企業認為，僅是對「數據」的不同定義，已經造成「顯著的負面影響」。由於中國對個人資訊的監管，約兩成企業已放棄或延後新計畫、商品和服務推出。

技術民族主義的抬頭，完全的數位解體的可能性，可能需要進一步分析。而兩周前，中國仍為歐企進入中國市場而開大門，雙方簽署投資協定。

美國的淨網計畫(Clean Network)針對中共操弄的技術，美國要將之排除在全球數位聯盟之外。

中國的歐洲商會成員Gunter表示，中國的保護主義，企業已經難以使用歐洲的數位解決方案或網路設備。歐企可能被迫在中國或全球其他地區完全分離的營運之間作選擇。

兩種選擇的成本都是巨大的，在脫鉤的道路上，每走一步，都會損害創新、效率、成本節約和經濟規模。

(時報資訊)