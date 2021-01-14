在拜登新政府紓困案公布，以及美國聯準會發表談話前，韓國股市觀望氣氛濃厚，最後幾乎是以平盤作收。KOSPI指數收3,149.93點，上漲1.64點，漲幅0.05%。

美國新任總統拜登即將公布，另輪估計上兆美元的疫情紓困計畫。 NH投資證券表示，從聯準會將發表的談話，蛛絲馬跡中就可以知道利率未來走勢。另外，拜登新政府另輪紓困案，若超出市場預期太多，對股市也有衝擊影響。

根據統計，2021新的一年才過兩星期左右，韓國散戶證券帳戶內的資金，就已增加近20兆韓元，約182億美元，佔2020整年的兩成左右。

三星電子平盤作收，同業SK Hynix下跌1.9％，不過，樂金化學(LG Chem)卻漲1％，網路業者Naver也漲1.3％。

市場預估，韓國央行15日將維持低利率不變。2021年，經濟能持續穩定下去的話，政府就會減少出手干預次數。

外資反手買超約6.11億美元。

最新匯價，目前1美元可兌換1,098韓元，韓元貶值0.26％。

(時報資訊)