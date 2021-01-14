根據美國疾病管制與預防中心（CDC）公布的最新數據，目前美國已經完成逾1000萬劑的新冠肺炎疫苖接種。

CDC公布，美國已接種逾1000萬劑新冠肺炎疫苗，但與目前已經配送的2940萬劑疫苗相比仍存在巨大的差距。前一日聯邦政府才宣布將加快疫苗接種速度，美國就達成這個新的里程碑。美國政府將不再為二劑型疫苖儲備第二劑，並建議各州將疫苗接種資格擴大到所有65歲以上的人，以及具有基本健康狀況的民眾。

雖然美國正加快疫苗接種速度，但仍有六個州的步伐落後。CDC公布的最新數據顯示，阿拉巴馬、亞利桑那、阿肯色、喬治亞、密西西比與南卡羅來納州，每10萬居民的接種數不到2,000劑。

紐約市已經借用曼哈頓大型會議中心Javits Convention Center作為大規模疫苖接種的地點，為加快接種速度邁出關鍵的一步。

美國的疫情持續升高，政府大聲疾呼要符合資格的民眾趕快接受疫苖接種。周二美國單日染疫死亡人數多達4,327人，為一周內第二度超過4000人，並再創新高記錄。截至目前為止，美國累計確診數超過2290萬人，累計染疫死亡人數超過382,120人。

(時報資訊)