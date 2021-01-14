由台灣大(3045)與NVIDIA聯手打造的「GeForce NOW聯盟Taiwan Mobile」雲端遊戲平台，去年11月正式上線後，平均單次上線遊玩時間呈現倍數成長，顯示玩家的高度黏著及投入度，台灣大今日宣布，GeForce NOW將支援iOS Safari系統裝置，自即日起開放Beta測試，包含iPhone、iPad等，藉由跨足果粉，拿下更多市佔率。

台灣大新媒體服務副總經理李芃君表示，GeForce NOW從體驗期至今5個多月以來，在雲端效能的展現及平台的穩定度上，持續累積正面評價，以玩家分享遊玩近來GeForce NOW最受歡迎的遊戲之一《電馭叛客2077》的體驗發現，GeForce NOW佔用玩家電腦的CPU效能使用率極低，僅相當於以瀏覽器觀看影片一般，但在遊戲的反應速度、畫面流暢度上絲毫不遜色，展現雲端運算的極高效能，即便是入門級的文書電腦也可以創造出最好的玩家體驗。去年底正式上線後，無論是會員數、平均每次遊玩時間等數據皆以倍數激增，顯示玩家對GeForce NOW的十足信心，相信在全面支援iOS Safari系統裝置後，將吸引廣大的果迷玩家加入GeForce NOW的行列。

GeForce NOW開放所有玩家註冊，消費者只要月付299元或年付1,788元便能成為Premium白金會員，可享有GeForce NOW無限遊玩次數、優先排隊權，以及享受RTX ON光線追蹤技術等絕佳遊戲體驗，亦有Basic基本方案可免費試用。即日起至台灣大myfone門市申辦5G、好速系列599元~1,399元以上專案，即免費贈送GeForce NOW 1~3個月的Premium白金會員方案，未來也將針對iOS Safari裝置平台推出更多量身打造的活動方案。

(時報資訊)