辣模雪碧(方祺媛)臉蛋精緻、身材火辣，也作風直率大膽，從不避諱談論腥羶色話題，因此被封為「情色教主」，近來拓展事業版圖，斜槓當YouTuber的她，相當寵粉絲，仍堅持抽空在社群分享生活點滴，跟粉絲保持互動，沒想到她今天更新近況，竟是出大事，貼出一張濺血照，透露自己破相受傷急就醫縫了5針。

雪碧不僅敢穿敢露，對於時事也很勇於發言，不僅拍片自曝為了追求完美，先後花了400萬動刀整形，連整型前的舊照都大方曝光，自嘲以前像路人，日前爆出雞排妹抱怨過去被某知名醫美診所「整壞了」，讓診所方面也動怒，雙方對簿公堂，雪碧跳出來替診所抱不平，怒斥雞排妹「過河拆橋」，還自爆自己的屁股跟胸部都是該診所的傑作，感謝醫生讓她擁有火辣身材，公開槓雞排妹、力挺診所。

雪碧跌倒破相，傷口觸目驚心。(取材自方祺媛臉書)

但今天雪碧卻發生不好的事情，她貼出兩張傷口照片，竟是臉部破相，照片中，雪碧虛弱躺床上，眼睛無法張開，赫見左邊太陽穴靠近眼角處，有一道明顯的傷口，還冒著鮮血，畫面怵目驚心。

雪碧說明，是她自己不小心跌倒弄傷的，傷口不小，又是傷在「門面」，因此立刻就醫，嘆：「這樣的破口，縫5針完，我昏迷…」，另一張照片則是她的傷口已縫合完畢，雪碧戴上黑色漁夫帽跟口罩遮掩，小心地撕下OK繃拍照，縫合處如小蜈蚣般顯眼，但讓粉絲最擔心的，是受傷的部位，驚呼：「差點傷到眼睛欸」，紛紛建議傷口要保持乾燥、小心照顧，也希望雪碧早日康復。

(中時新聞網)