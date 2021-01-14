台積電看好今年智慧手機等所有平台可望同步成長，全年美元營收將成長約15%，續創歷史新高，並優於晶圓代工業成長10%的水準。

台積電下午舉行線上法人說明會，總裁魏哲家表示，去年不計記憶體的半導體產業成長10%，晶圓代工業成長20%，台積電去年營收達455.1億美元，年增31.4%。

展望今年，魏哲家預期，不計記憶體的半導體產業將再成長8%，晶圓代工業將成長約10%，台積電營運表現仍將優於業界水準，今年美元營收將成長約15%。

魏哲家表示，今年包括智慧手機、高效能運算、車用與物聯網所有平台將全面成長，其中，5G智慧手機滲透率可望自2020年的18%，攀高至35%，半導體零組件內含量將較4G智慧手機拉升。

魏哲家說，在5G與高效能運算應用市場可望長期成長驅動下，台積電2020年至2025年營收年複合成長率將達10%至15%。（編輯：黃國倫）1100114

(中央社)