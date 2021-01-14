苗栗縣政府獲得在地企業支持，辦理縣內偏遠地區弱勢家庭學童快樂早餐計畫，今年獲捐645萬元將為偏鄉國中小學共21校、405位弱勢學生提供快樂早餐，14日苗栗縣長徐耀昌代表接受，並回贈感謝狀，向企業善心義舉致謝。

苗栗縣3年前在企業與慈善團體資助下，領先全國推動快樂早餐計畫，109學年度獲國格金屬科技股份有限公司捐贈215萬元、台灣中油公司探採事業部捐贈200萬元、台灣電力公司通霄發電廠捐贈180萬元及財團法人慶福社會福利慈善事業基金會捐贈50萬元，共645萬元為405位偏鄉學子提供快樂早餐。

縣府教育處表示，接受捐贈的學校包含南庄、烏眉、三灣、大湖、西湖、鶴岡等國中、福興武術中小學及梅園、士林、象鼻、汶水、南庄、新開、坪林、五榖、福基、大湖、華興、海寶、育英國小龍騰分校及烏眉（含楓樹分校）等國小，整學年將有8萬1000人次。

「一日之計在於晨」徐耀昌表示，學童快樂早餐計畫，結合學校及鄰近商家提供愛心早餐給弱勢學生，讓偏鄉的孩子不用餓肚子上學，能集中精神念書及學習。

他說明，縣府基於照顧弱勢學童及減輕清寒家庭負擔理念，每年編列6800萬預算，提供中低收入戶及家庭遭逢變故無力支付午餐的學童免費午餐補助，早餐則在企業贊助下得以延續，期盼更多有心有力的善心人士加入資助行列。

(中時 )