佛光山惠中寺另將492份臘八粥送至台中市政府警察局交通警察大隊、刑事警察大隊及少年警察隊、捷運警察隊。（台中市警察局提供／張妍溱台中傳真）

台中市佛光山惠中寺住持覺居法師及義工團隊，14日載送1590碗臘八粥，到台中市政府警察局供警察同仁享用，並贈送星雲大師墨寶春聯「花開四季、耕耘心田」及福包袋，在農曆12月初8是佛陀成道日前夕，感謝警察對治安、交通的貢獻。

惠中寺每年農曆12月都會送臘八粥，除了分送市府及各單位外，也分送到警察局及分局，希望與眾結緣，學習佛陀的慈悲和智慧，共霑法喜。警察局「結緣臘八粥」由局長楊源明代表接受，隨後發送各單位同仁領取。

台中市政府警察局表示，惠中寺贈臘八粥活動，在歲末年終傳遞吉祥、平安與祝福，讓人倍感溫馨，期許同仁在品嚐熱騰騰的臘八粥時都能溫暖在心頭並獲得滿滿的能量，為治安、交通付出與貢獻，並在新的一年都能健康、如意及平安。

佛光山惠中寺另將492份臘八粥送至台中市政府警察局交通警察大隊、刑事警察大隊及少年警察、隊捷運警察隊，由交通警察大隊長林沐弘親自接待。

交通警察大隊指出，加強重要節日安全維護工作期間從2月3日22時起至2月17日24時止，協調警察、義警、民防及相關行政機關等維安力量，以「治安平穩、交通順暢、民眾安心」為工作主軸。

農曆12月初8為佛陀成道日，又稱「法寶節」，佛光山義工不畏寒流來襲，清晨5點時就開始準備工序繁瑣的臘八粥，以白米、青江菜、芋頭等八味料熬成「臘八粥」，烹煮過程相當講究特別，吃了可帶來平安、增長智慧。

(中時 )