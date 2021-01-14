近年外送行業興起，問題也越來越多，繼之前女熊貓被鴨肉店員罵「毛長齊再來講」後，又有外送員在網上抱怨送餐時被保全看不起，走錯路被保全罵白癡，讓許多外送員心有戚戚，更被轉發到PTT引發討論，直呼「這是真的嗎？台灣人不是都說職業不分貴賤」。

一名外送員在臉書「UberEats/FoodPanda外送員討論區」表示，他送外送到社區大樓時走錯路被保全罵「智障、白癡、低能」，讓他覺得是不是連保全都看不起外送員，「知道我們是社會最底層？」。

對此，許多外送員都表示真的有被人看不起的感覺，「我發現高級大樓的管理員更看不起我們」、「連有些店員對我們的態度也很差，平常去吃飯都態度很好」、「一樣是送客人東西，黑貓宅配人員就不會被這樣對待，到底警衛有什麼事？」、「頭上裝個記錄器，再賺一筆」。

貼文被轉發到PTT上後，讓許多網友直呼，「這是真的嗎？台灣人不是都說職業不分貴賤」，還有人分析，是因為外送員時常在社區或公司前亂停機車，急著送餐讓保全看不順眼，「沒辦法，觀感就是差啊」、「交通亂源，怪我囉」、「黑貓那些會開貨車，比騎摩托車亂鑽的外送猛多了」、「不就因為大多數水準不高，所以讓人..」、「保全哪有啥問題？又不會出外搞事，是外送仔四處惹」。

但也有網友覺得是外送員心理作祟、自卑，「我們社區保全宵夜也是靠熊貓大人，客氣的很」。

(中時新聞網)