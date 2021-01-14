柯酸新北公家尾牙停辦私人照辦 新北市府：公家本來就該為民表率 16:082021/01/14 中時 葉德正 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 柯酸新北公家尾牙停辦私人照辦 新北市府：公家本來就該為民表率。（葉德正攝） Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 台北市長柯文哲酸新北市長侯友宜要公家尾牙停辦，卻讓私人尾牙照辦「很奇怪」，新北市府發言人蔣志薇表示，防疫工作是預防勝於治療，公家機關本來就應該為民表率，不要等到事情發生之後再事後補救。 蔣志薇說，市長針對尾牙說得很清楚，雖然取消但鼓勵大家把原本已經預訂的桌數換成年菜或禮盒讓同仁帶回家，同樣能夠刺激業者消費，抽獎活動也鼓勵機關線上抽獎方， 讓同仁感受到年節氣氛。 新北髮廊助理疑性騷女學生 教育局：若屬實將開罰該機構 大八開雜誌重要推手 簡志信辭世 (中時 ) #尾牙 #公家 #停辦 #照辦 #本來 也許您會感興趣 其他人正在看 推薦閱讀 醫護染疫恐再增接觸者 鄭文燦：停辦尾牙 16:112021/01/12 生活 各地尾牙取消業者苦 侯友宜：改訂年菜與線上摸彩 10:552021/01/13 生活 疫情嚴峻 侯友宜籲民間大型活動與聚餐能停就停 10:562021/01/06 政治 防疫雙標恐重演SARS慘況 柯文哲：中央跟地方常常在鬥法 12:502021/01/13 政治 非機密文件 柯酸我講就變洩密 04:102021/01/14 焦點要聞 乾杯槓上王品 餐飲業搶人戰開打 04:102021/01/07 財經焦點 羅智強選高雄市議員落敗陷迷惘 謝票竟被問：你來幹麻 09:262021/01/13 政治 託夢抓內鬼1／痘疤女王「奉過世公婆指示」 查20員工私人通聯抓告密者 07:272021/01/13 社會 獨／因應疫情 國民黨1／31募款餐會延期 16:362021/01/11 政治 本土疫情再起 鄭文燦：公家活動尾牙停辦 17:592021/01/12 財經 獨／革實院172期高雄場報名截止 110位政治素人：想多了解國民黨 12:192021/01/11 政治 政治熱門新聞 美駐聯大使訪台飛機盤旋4小時？專家爆3大不尋常 - 政治 真的怕了 黃捷拚用春聯搶救罷免 網友直呼扯爆 - 政治 【臨時喊卡】美駐聯大使突不來台內情不單純？謝龍介吐原因 - 政治 【拜別川規】拜登和國務院聯手抵制川普 前大使爆：蔡政府被打兩耳光 - 政治 拜登上任若使出一招 沈富雄：共和黨將無翻身之日 - 政治 發表意見 留言規則 中時新聞網對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時新聞網的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時新聞網有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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