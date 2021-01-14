台北市長柯文哲酸新北市長侯友宜要公家尾牙停辦，卻讓私人尾牙照辦「很奇怪」，新北市府發言人蔣志薇表示，防疫工作是預防勝於治療，公家機關本來就應該為民表率，不要等到事情發生之後再事後補救。

蔣志薇說，市長針對尾牙說得很清楚，雖然取消但鼓勵大家把原本已經預訂的桌數換成年菜或禮盒讓同仁帶回家，同樣能夠刺激業者消費，抽獎活動也鼓勵機關線上抽獎方， 讓同仁感受到年節氣氛。

(中時 )