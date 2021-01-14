高雄一名60歲醫材富商，與小20歲的郭姓護理師以結婚為前提交往，2個月內富商匯款40萬元給郭女，還多次送禮物給郭父，但兩人最後只交往3個月就分手，富商怒告郭家父女詐欺。檢方調查認為郭女沒承諾要嫁、金錢也是富商主動給予，處分不起訴；富商另提民事訴訟討錢，法官認為，富商贈錢時雙方沒有訂立「結不成婚要還錢」的贈與附帶條件，判他敗訴。可上訴。

判決指出，去年1月，富商因工作關係結識郭姓女護理師，向郭女提出以結婚為前提交往，郭女同意後，他還向郭女要了生辰八字準備合婚。交往期間，富商見女方月薪4萬，1月底便匯10萬元讓郭女安心，也讓她幫他買衣服、鞋子等置裝，2月中再匯款30萬元。並多次送禮給郭父。

但郭女卻發現富商在大陸有女友及子女，決定分手，富商不肯還多次到郭女家騷擾，逼得郭女聲請保護令。兩人6月談判仍無結果，富商認為被騙人財兩失，提告詐欺。但檢方認為，兩人皆以「結婚為前提」交往，且富商主動提供資金，難認郭女或郭父有詐欺意圖，處分不起訴。

富商再提民事訴訟，郭女表示，對方給她錢是想換取好感，她從未開口要錢，都是富商主動滙給她，兩人之間並無婚約存在，更沒有以履行婚約作為贈與金錢條件；法官審理認為，無法證明富商匯款時，兩人有達成「倘日後不能結婚，即須返還系爭款項」的贈與附帶條件，判郭女不必還錢。可上訴。

(中時新聞網)