北彰化地區包含彰化市及和美鎮用水由台中系統支援，早進入橙燈階段，水情持續吃緊，彰縣府和自來水公司11區處召開第2次「因應旱災及節水措施」會議，要求列管32處大用水戶，彰縣府及彰市公所管理之4處公園停止澆灌供水，彰化車站等21個機關學校，減量供水10％至20％，3家工業用戶每月減供7％，彰北運動中心等4處游泳池減供10％至20％，中油加油站等4家洗車場減供10％至20％。

更特別的是，還首度開放彰化市水資源回收中心及二林汙水處理廠，每日上午8點至下午5點免費提供回收水，減低減量供水對民眾之影響。

水情持續吃緊，已要求北彰化每月1000度以上工業用水戶減量供水7％，；非工業用水戶以及游泳池、洗車、三溫暖及水療等業者，則由減量供水10％循序漸進至減量20％，以減少產業衝擊。（自來水公司11區處提供／吳敏菁彰化傳真）

這波水情異常地吃緊，中央氣象局統計新竹至嘉義地區今年6月迄今降雨為52年來最少，至今除了零星短暫降雨，不足補充，自來水公司11區處副處長謝錫雄表示，已要求北彰化每月1000度以上工業用水戶減量供水7％，；非工業用水戶以及游泳池、洗車、三溫暖及水療等業者，則由減量供水10％循序漸進至減量20％，以減少產業衝擊。

縣府表示，不排除水情若持續吃緊，邁入紅燈，將採全縣分區輪流供水。自來水公司即日起採取抄水表，1月13日如未能達成減量目標，第一次開具勸導單，第二次未達成減量目標則執行鉛封減供措施。減量供水的計算基準係與去年8月份用水量比較，學校部分以正常用水月計算。

這次參加單位均表示，配合自主加強各項節約用水措施，其中陽明國中、中山國小及彰化女中游泳池目前已關閉未使用，彰北運動中心游泳池加強循環使用；中油加油站等3處洗車場已自主減少營業時間，以節約用水。

至於一般家戶每月用水不會超過1000度，並未增加新的用水限制，仍維持離峰減壓供水，採兩時段減壓供水，減壓時段分別為12點至16點及夜間22點至隔日5點。但年關將近，家家戶戶大掃除的用水需求，自來水公司11區處建議大量用水的洗掃應能免則免，縣府則呼籲民眾年前洗掃需求應儘可能提早進行並節約用水，希望在用水影響最小的原則下，能穩定供水至旱象解除。

(中時 )