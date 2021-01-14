春節連假即將到來，苗栗縣警竹南分局有鑑於台61線西濱快速道路沿線多處風景遊憩區人車湧入，以及相關風景熱點出入交通疏導，13日邀集苗栗縣政府工務處、國道公路警察局、公路總局、高工局等單位赴轄內熱門景點會勘，提早做好交通疏導規畫。

竹南分局表示，台61線西濱快速公路於去年全線通車，成為除了國1與國3外，重要南北交通要道。今年適逢疫情期間，國內旅遊風氣盛行，警方有鑑於台61線與龍江街口為重要公路交通樞紐，而後龍鎮好望角風景區為著名拍照打卡熱點，落日風情美不勝收，吸引許多網紅前往朝聖，而客家圓樓鄰近苗栗高鐵站，連假期間高鐵旅客數更將爆出高量。

警方為此，13日邀集苗栗縣政府工務處、鄉鎮公所、國道公路警察局、公路總局、高公局等單位，實地前往台61線與龍江街口、後龍鎮好望角停車場、客家圓樓等地現地會勘，針對轄內景點於春節連假迎來大量遊客而規劃替代道路、相關指示牌及停車問題等並提出應對方案，另也將規劃於每天編排警力進行「路況查報」、「交通服務快速到位」兩項便民服務措施，藉以將連假往來車流帶來的交通衝擊降到最低。

竹南分局提醒用路人除了要注意相關指示標誌、標線與號誌外，也要服從警察人員的交通指揮，互相尊重彼此路權，以「安全」及「順暢」為原則，創造和諧平權用路環境，平安快樂過好年。

(中時 )