前飛輪海成員之一吳尊與初戀林麗瑩結婚17年，育有女兒Nei Nei、兒子Max，並於2017年帶著小孩參加真人秀節目《爸爸去哪兒第五季》，曝光他私下慈父的一面，也捧紅一對子女。如今3年過去了，NeiNei從當年軟萌的女孩蛻變成10歲少女，一雙修長美腿引起網友驚呼。

節目《爸爸去哪兒第五季》雖然已經結束，網友還是會關心這些小小星二代的未來動向，好在吳尊常常會透過社群平台分享家庭生活，轉眼間女兒Nei Nei越長越大，顏值簡直媲美父母，前陣子吳尊PO出帶孩子到海邊度假的照片，寫道：「大自然太有魅力了，送給我們的幸福真的太多了，一起努力愛護我們的地球吧」並附上一系列照片，其中穿著連身泳衣的Nei Nei，戴著墨鏡站在水中擺pose，配上椰子樹與一望無際的藍天背景，拍起來簡直像畫報，網友看了狂讚：「NeiNei真的有做超模的潛質」、「爸爸太會拍」。

吳尊2017年帶兒女上真人秀《爸爸去哪兒第五季》。(圖/ 摘自微博)

Nei Nei褪變成少女，有名模架式。(圖/ 摘自吳尊微博)

重視親子關係的吳尊，在某天又帶兒女到海邊學衝浪，「我們的第一次衝浪，最喜歡的就是帶NeiNei和Max嘗試新事物」附上的照片中，NeiNei和Max都成功站上衝浪板，架式十足，看起來不像剛學衝浪的孩子，令網友更吃驚的是，NeiNei的身材似乎遺傳到181cm的老爸，不僅又瘦又高，鉛筆腿修長又筆直，讓人難以相信她才10歲，忍不住刷一片留言：「「腿比我都長了」、「NeiNei腿太長了吧」、「大長腿我羨慕了」、「爸爸要開始擔心了」。

10歲Nei Nei長越大越漂亮。(圖/ 摘自吳尊微博)

(中時新聞網)