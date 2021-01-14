市議員周永鴻爭取開闢道路進行車輛分流。（陳淑娥攝）

台中市豐原區國豐路1段近三豐路口往國道4號匝道處，是出入神岡豐洲工業園區要道，每逢上下班時段必塞車，市議員周永鴻14日邀相關單位會勘，要求高架橋下開闢道路分流緩解車流。交通局指出，短期已提出交維計畫，中、長期而言，將透過車輛分流方式，於橋下空間開闢道路。

市議員周永鴻多次與相關單位會勘與協調，台中市交通局14日邀集交通部高公局、公路總局、台中市建設局等相關單位，確認開闢道路分流範圍與用地取得等事宜。

周永鴻表示，國豐路1段近三豐路口往國道4號匝道處，交通極度壅塞，常有車流回堵情況發生，長期困擾周邊及豐洲工業園區上班族，他與豐洲工業園區廠商協進會（豐洲廠協會）要求在國道4號匝道高架橋下開闢道路分流以紓解車流。

周永鴻指出，交通局早已完成此處路口交通流量分析，也已有分流規劃初步評估，會勘主要是要高公局確認施作範圍、用地取得等事宜。他也要求市府儘速確認由交通局或建設局主責，並提出規劃與施作期程。

交通局長葉昭甫表示，該局短期已提出交維計畫，藉由調整燈號誌系統，加派義交指揮疏導，減緩易壅塞情形。中、長期而言，則已完成路口交通流量分析，提出分流規劃初步評估，將透過車輛分流方式，於橋下空間開闢道路，讓豐科路迴轉車流提前行駛橋下空間，並於三豐路口左轉，減緩國豐路西行的壅塞情形。

交通局指出，今日會勘已成功爭取高公局同意無償商借高架橋下用地，後續也將籌措相關經費加速施工，預計開闢長度約180公尺車道，改善當地壅塞情形。

(中時 )