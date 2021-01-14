新北市首件公辦都更宅永和「勝開大地」，緊鄰捷運頂溪站的精華地段，去年起連2度公開標售卻不如預期，30戶中僅標脫2戶2房型，新北市財政局今日啟動第3度公開標售，3房型與4房型底價全面調降3％，從每坪最低59萬降至最低57萬，總價約2103萬到4562萬，預計28日上午11時辦理開標。

永和「勝開大地」位於永和區環河西路二段與永平路，基地面積多達3100坪，都市計畫使用分區為住宅區，附近有頂溪國小、永和仁愛公園，距捷運頂溪站約1公里，社區共分為A、B、C等3棟，房型為2、3至4房，每戶均配有1個坡道平面停車位，周邊生活機能完善。

「勝開大地」去年10月起一連2度辦理公開標售，30戶中僅成功標脫2戶2房型，結果不如預期；財政局表示，2房型詢問度最高、但數量最少，目前剩下的3戶都有潛在的詢問者，反倒是3房型和4房型疑因價格過高，部分戶數僅一半面對河景，多數民眾仍在觀望中。

財政局非公用財產管理科長陳妍如說明，這次共標售14戶三房型、11戶兩房型，共25戶，底價全面調降3％，調降前每坪約59到72萬，調降後每坪約57萬到70萬，盼能盡量符合市場需求；三房型面積約30坪至48坪，價格落在2103萬至3375萬之間，四房型面積約52至62坪，價格為3226萬至4562萬元。

財政局表示，預訂1月28日上午11時整，於新北市政府15樓1522會議室辦理開標，歡迎各界踴躍參加投標。

(中時 )