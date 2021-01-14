數位貨運新創公司Sennder周四指出，已經從投資人手中獲得1.6億美元，表示會將收益投資於其技術平台。該成立六年的公司目前市場估值約10億美元。

該總部位於德國柏林的獨角獸企業已成為歐洲貨運科技部門的整合者，去年併購法國的同業Everoad，並買下Uber在歐洲的貨運業務。

執行長和創辦人Nothacker告知路透，去年的業務非常強勁，所以才有機會籌得更多資金。

該D輪的融資參與的投資人有Accel合夥、Lakestar、HV資本等，為Sennder的總籌資金額推高到2.6億美元。

Sennder所經營的為所謂的全卡車貨運的仲介服務。在歐洲3500億美元貨運部門中，該業務占有約三分之一，目前多是傳統地用手機、紙筆進行。

現在Sennder除了向西門子等大客戶提供服務外，也希望將軟體平台對托運人提供服務，數位化整個物流；即「Uber化」該服務。目前Sennder已在義大利進行Uber化貨運服務，成立合資公司，為義大利郵政處理包裹運送。

(時報資訊)