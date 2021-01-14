中職啦啦隊「樂天女孩」隊長巫苡萱，甜美外型加上傲人的火辣身材，出道至今累積一票鐵粉支持，近來PO文透露即將接下節目助理主持一職，並附上一張秀出火辣身材的工作照，再次引起網友無限遐想。

巫苡萱日前在IG和網友分享近況，她透露今年有個好的開始，就是將接下《星光歡樂城》第四季助理主持，並且和林真亦一起搭檔主持，對此她坦言相當珍惜這個機會，除了感謝大家在節目上讓她能充分做自己之外，更強調往後會跟著前輩們好好學習，更透露錄影過程歡樂到不行，但也不忘賣個關子要粉絲能好好期待一番。

照片中巫苡萱穿著白色套裝，胸上全空的她露出一對傲人北半球，一條深邃的事業線更是搶盡眾人目光，此外露出一雙修長的雪白美腿，並對著鏡頭做出嘟嘴的俏皮模樣，不僅讓人充滿無限遐想，更是直接電暈一票粉絲，對此網友也紛紛留言：「恭喜苡萱更進一步了，加油加油，妳背後有我們挺著」、「恭喜苡萱，變的好辣越來越美了」、「呵~你們的表情真的太可愛喔」。

昔日巫苡萱曾穿著粉色綁帶洋裝，並在胸部中間竟挖了大洞，讓她渾圓胸型一覽無遺，呼之欲出的白皙雪乳，搭配甜美的笑容，讓所有網友看了全暴動，而她除了啦啦隊和演藝工作之外，也積極投資副業，曾開過貓咪咖啡廳和餐酒館，近來又和美甲師合資經營美甲店，朝向多元化經營發展。

(中時新聞網)