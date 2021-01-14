華為創辦人之一兼總裁CEO任正非有2個女兒和1個兒子，小女兒姚安娜有精緻五官和魔鬼身材，還擁有哈佛大學高學歷的身分，她的一舉一動難免不放大檢視；去年底姚安娜被爆出即將踏入演藝圈，最近她在生日當天給自己一份「生日禮物」，證實簽約天浩盛世娛樂，並在出道紀錄片自曝名媛生活真相。

任正非二女兒姚安娜被外界稱為「華為小公主」，她是任正非和現任妻子姚凌的小孩，從小就被積極栽培，5歲開始學琴、書法、音樂和國畫，9歲開始接觸芭蕾舞；姚安娜還是一名學霸，17歲就在美國大學入學考試（ACT）獲得滿分成績，提前被哈佛大學錄取。

姚安娜在生日當天給自己一份「生日禮物」，證實簽約天浩盛世娛樂，並在出道紀錄片自曝名媛生活真相。(圖/ 摘自姚安娜IG)

不過，名媛身分讓姚安娜經常在鎂光燈下，不時會有時尚雜誌邀約拍攝採訪等，近幾年就有被討論她是否會進軍演藝圈；今（14）日是姚安娜23歲生日，她在微博轉貼一則貼文，並表示「對於自己的一份特殊的生日禮物，未來同行，不負熱愛」。

先前就有小道消息傳出姚安娜和天浩盛世娛樂簽約，今透過該公司發文證實，歡迎姚安娜加入，預告她即將出道；另外還曝光她的出道紀錄片，裡面講述她從小到大的成長歷程，她自己曾講到名媛生活並非外界想像的光鮮亮麗，「我的生活很簡單，早上和下午上課，上完課回到宿舍做作業和各種與社區有關的工作。晚上我寫程式，一般睡4個小時到5個小時，不會更多了」。

據悉，任正非相當重視寶貝女兒出道一事，有親自到經紀公司了解對她未來的具體規劃；任正非對姚安娜的重視不僅在這次加入演藝圈能看到，過去他受訪時提到姚安娜都讚譽有加，也能看出他對小女兒的期許，「二女兒在中學的時候，跳完舞回來才能做作業，每個星期要跳15個小時的舞，零點以後才能休息」。

(中時新聞網)