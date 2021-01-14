博晟（6733）14日完成競價拍賣，得標均價30.88元，該公司預計1/22上櫃掛牌，1月18日至1月20日辦理公開申購，股數計3,033張，承銷價為28元。

博晟董事長陳德禮表示，博晟瞄準高齡化時代的骨科再生商機，主力產品為一次性自體軟骨修補（RevoCart）、開放性脛骨骨折（BiG-001）、腰椎融合（BiG-006），並可擴充至多種部位、手術類別。其中，RevoCart產品已獲得自費價格核價，不僅為營運注入強心針，也將自2021年起開始貢獻現金流。

陳德禮表示，除了台灣市場外，博晟的RevoCart，也規劃2021年第二季將向美FDA申請醫療器材臨床試驗許可及歐盟申請上市許可，同時持續洽談全球合作授權的機會。

成立於2016年的博晟，擁有兩相軟骨修復骨材技術（產品名稱為R evoCart）、誘導骨頭再生之骨生長因子（OIF/β-TCP）兩項技術平台，目前RevoCart已獲台灣TFDA自費核價，而骨生長因子方面，博晟透過特殊製程建立最適化的純化、復性方式並開發出最佳穩定劑型，目前該成分已獲歐洲、美國以及台灣專利。

骨生長因子平台擁有兩個產品，分別對應開放性脛骨骨折（BiG-001）與腰椎椎體間融合（BiG-006）適應症，其中BiG-001已於今年12月19日申請美國一/二期臨床試驗許可，BiG-006也預計在2021年第一季申請美國一/二期臨床試驗許可，待取得後將陸續向TFDA申請醫療器材臨床研究許可，並持續洽談全球合作授權機會。

(工商 )