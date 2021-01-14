誰才是外溢保單的龍頭？國泰人壽14日宣布，再推出二張一年期外溢保單附約，分別是重大傷病及長照型，保戶只要達到健走目標、健檢加上疫苗接種、癌症篩檢，保費最多可折減15％；國壽從2020年11月推出外溢型住院及手術二張附約後，今年再接再勵，要靠附約衝高外溢保單的件數。

金管會鼓勵保險業者推出外溢保單，即保戶投保後，除了有保障之外，還能有額外的效益，如定期健檢早期發現病癥，及早治療，亦或鼓勵養成運動習慣，維持良好體況等，保戶維持健康，保險公司亦可減少理賠。

南山人壽2020年8月一口氣推出五張一年期的外溢保單，訴求以健檢及體況指標，保費最高可折減10％，由於保費便宜，且有附約型式，南山設定五個月內要衝出12萬張，拿下外溢保單第一品牌。

國壽最早經營健走保單，且在住院日額、長照、公務人員團險等保單中，都有加入健走折減保費的機制，在健走外溢保單中一向保費市占率第一名，但國壽多是定期或終身型保單，保費相對較高，因此件數上恐無法維持第一大。

國壽去年開始調整策略，亦推出兩張一年期附約型式的外溢保單，且不只以健走為折減保費的標準，也加入健檢、疫苗接種、癌症篩檢等更科學化的指標，保費折減也從原本的8％拉高到15％。

2021年一開始，國壽再度補強其外溢保單的附約商品，從2020年的住院日額附約，及手術醫療附約，再增二張，分別是重大傷病及特定癌症，與一次性給付長照復健金或完全失能保險金的附約，四張附約都訴求健走達標可折保費8％，有健檢再折6％，接種疫苗或癌症篩檢再折1％。

國壽強調，外溢型的「溢起」系列保單共五張，一張是失智長照主約，最多給付16年長照保險金，若保戶健走達標則折保費8％，另外就是四張溢起的附約，例如30歲男性投保住院日額1千元、手術保額1千元，重大傷病保額30萬元，失能保額1萬元（即給付36萬元），四張附約年繳保費僅2千元出頭，以便宜的保費提升保戶附加意願。

(工商 )