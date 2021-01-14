全球ESG意識大增，連帶ESG概念債券規模也增長快速。瑞銀投信總經理焦訢指出，隨著世界各國法規愈來愈注重ESG，投資人對永續投資需求增加，也帶動相關基金發行量大增。經歷2020年新冠疫情，ESG投資議題更成為世界主流，預期2021年永續投資概念基金將持續成長，2036年ESG相關基金規模可望大增至150兆美元。

焦訢表示，據瑞銀資產管理 研究發現，全球ESG意識抬頭，永續投資規模在過去七年成長超過一倍，從2012年的13.3兆美元翻倍至2018年的30.7兆。

焦訢解釋，2020年全年的ESG概念新發行量達到4,000億美元，創下新高的紀錄；其中包含綠色債券2,150億、社會債券1,335億、永續債券614億；預期到2021年底止，綠色債券市場規模將可能超過1兆美元的規模。而瑞銀即將在1月18日展開募集的債券組合基金，同樣也是納入ESG的債券篩選機制。

焦訢表示，ESG相關概念的投資商品之所以快速竄紅，一方面除了因為世界各國法規愈來愈注重ESG，帶動投資人對永續投資的需求增加外，另一方面也是因為ESG投資並不會降低報酬，反而可以有助於提高額外報酬。

瑞銀精選債券收益組合基金周佑侖則是表示，以美林全高收債券指數為例，2020年全年指數上漲8.03％，但美林全高收ESG指數同期則是上漲8.24％；且這不僅是在全高收債券市場，包括美高收債券市場、以及全球企業債市場，也出現同樣的趨勢。根據彭博社資料顯示，2020年全年美林美高收ESG債券指數也以6.83％的表現，跑贏美林美高收債券指數的6.17％。

周佑侖進一步強調，ESG相關債券指數不僅在績效表現上領先一般債券指數，在波動度方面，ESG概念債券波動度則小於一般債券指數。根據瑞銀資產管理研究發現，2020年單年度美林全高收ESG指數波動度為8.5％，低於美林全高收債券指數的9.1％；包括美林美高收ESG指數在2020年單年度波動度為9.0％，也是低於美林美高收債券指數的9.5％。

焦訢表示，瑞銀資產管理不論是股票基金或是債券基金，其實都融入ESG的篩選機制流程；信用分析師會使用瑞銀ESG風險儀表板，透過ESG風險訊號將發債公司排優先順序；通常信用分析師在進行基本面分析後，會再根據ESG評等/風險建議進行投資標的之篩選。在這樣層層把關與篩選下，精選出適切的債券投資標的，提供客戶兼具永續概念的債券投資方案。

(工商 )