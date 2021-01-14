蔡英文總統今天以視訊和美國駐聯合國大使克拉夫特等官員對談。中國駐聯合國代表團在社交平台推特表示，本次對談是美國政府不守信用的又一例證，挑戰「一中原則」的企圖只是徒勞。

克拉夫特（Kelly Craft）今天在推特（Twitter）上表示已和蔡總統通過話，並盛讚台灣在許多方面是全球典範。

中國駐聯合國使團則推文表示，作為美國駐聯合國大使的克拉夫特應重讀聯合國憲章和1971年的聯合國大會第2758號決議文。並指美國試圖挑戰「一個中國原則」的作法「不得人心」，也「徒勞無功」。

推文指，1978年12月16日發表的「中美建交公報」明確指出，美國「承認」中華人民共和國政府是中國唯一的合法政府。

克拉夫特原訂13至15日訪台，但美國政府將於20日政權移交，國務院於當地時間12日以團隊致力確保政權交接程序順利完成為由，取消本週所有官員的出訪計畫。

(中央社)