麟洛火車站旁的客家主題沙池公園正式啟用，孩子們興奮體驗。（林和生攝）

以客家花轎為意象的沙池公園，搭配藍衫噴水設施，14日在麟洛火車站旁正式啟用，孩子們在柔軟沙地上奔來跑去，一旁家長看得安心，屏東縣政府在日前完工的18公里長單車鐵道沿線，導入客家文化、點綴成為景點，未來可望串接社區小旅行，為鄉鎮引入人潮。

屏東縣長潘孟安指出，單車鐵道開放使用後，歷經檢視整體環境及氛圍，為更加充實沿線休閒功能及提升客庄能見度，隨即啟動「幸福驛客庄鐵道農藝文化園區營造工程」。

指著麟洛車站前廣場，潘孟安說，未來將打造客家產業市集，占地6241平方公尺場域，從設計之初，即整合地方意見並融入客家特色，利用花架將長廊區隔為一個個攤位，未來將不定期舉辦市集，販賣地方農特產。

鄰近市集廣場，還有以客家藍衫造型為意象的消暑噴水長廊，不遠處更有客家特色王爺奶奶所乘花轎打造的兒童遊具，不僅融合孩子喜好，且導入在地民間習俗，製成包含隧道、網繩、溜滑梯及獨木筒的沙池公園，父母讓孩子在遊戲之餘，還能瞭解地方文化。

屏縣府工務處長楊慶哲強調，除麟洛車站外，為延續西勢村樂齡友善園區概念，特別在西勢車站旁，以無縫地墊打造約150米環形步道，讓長輩可以散步、休憩；另竹田車站也以道之驛發想，建置玻璃小屋，未來可讓在地業者進駐，推銷客家物產。

(中時 )