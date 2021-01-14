《艾爾之光》新角色「諾亞」專屬中文主題曲

遊戲橘子旗下動作冒險線上遊戲《艾爾之光》，宣布於今(14)日正式開放全新角色「諾亞」第一支線！在本次【追跡月影－諾亞】大改版中，「諾亞」從復仇、追尋真相、擺脫傷痛進而重生的豐富劇情也將陸續公開！此外，伴隨著新角色上線，官方特地從遊戲內到遊戲外，盛大規劃了六大相關活動，並推出14個全新地圖；同時，更邀請新生代主持人「何美」跨界翻唱「諾亞」專屬主題曲，要讓玩家不只享受到豐富遊戲內容，還能全方位享受新角色的魅力！

「諾亞」第一支線正式公開！全新地圖同步加開

《艾爾之光》於去年底事前預約開始陸續釋出「諾亞」故事，帶著傷痛和憂鬱氣息的角色特色，立即引起許多玩家熱烈討論及期盼！本次開放第一支線中，玩家可隨著練等，陪伴主人公「諾亞」經歷以下1轉－瞬剎復仇者、2轉－靜默之影、3轉－解放之刃的心路歷程，盡情融入精緻的角色故事設定！

《艾爾之光》諾亞第一支線。(圖/遊戲公司提供)

「諾亞」專屬主題曲ＭＶ搶先釋出！不容錯過的視覺、聽覺雙重饗宴！

迎接「諾亞」初登場，《艾爾之光》隆重推出「諾亞」專屬動畫MV主題曲，並邀請新生代主持人「何美」跨界翻唱中文版，讓玩家在觀賞MV時，不僅可欣賞完整故事劇情，還有超絕的聽覺享受。

原本以幽默和獨特綜藝感為人所知的何美，其實有一副好歌喉，為這支「諾亞」專屬主題曲挑戰以往未嘗試過的曲風，也在揣摩歌曲的過程中，不知不覺對「諾亞」的內心世界產生共感，和「諾亞」一樣，期待自己可以為所愛的人勇敢生活下去。

《艾爾之光》新生代主持人「何美」跨界翻唱。(圖/遊戲公司提供)

迎接改版、六大活動盛大推出！多種「諾亞」專屬虛寶大放送！

《艾爾之光》推出14個改版新地圖，同步釋出多重活動內容，玩家只要挑戰以下六大任務，就能拿到滿滿獎勵，包含多種伴隨新角色推出的全新道具，以及「(露莉爾)賢者的魔法石」、「(露莉爾)水晶球100入選擇箱」、「(阿利爾)坐騎選擇箱(30天)」和「(阿利爾)背包擴充券選擇箱」等珍稀虛寶，此外，官方也於台北西門町打造【諾亞貨櫃屋】，玩家可前往究竟諾亞的魅力及與立牌進行近距離拍照，活動資訊如下：

《艾爾之光》諾亞相關改版活動。(圖/遊戲公司提供)

※【邀你參加月光宴會】

1月14日至2月9日，共有40種迷你任務！獎勵誠意滿滿，且每個任務一日可挑戰兩次，任務獎勵可以每日獲得！其中，完成【月光再次籠罩的夜晚(10)】，可獲得新角色專屬「(科保)諾亞的朔月光禮物箱」1個，禮箱內包含「永久(露莉爾)冒險家黑茲浩克連身時裝箱」1個及「(露莉爾)噗魯的腳印(米色)」1個。

※【諾亞1支線更新活動】

1月14日至1月28日，活動內含12種任務。其中，完成【與朔月相伴(赫尼爾副本)】，就有機會拿到新角色專屬飾品「(露莉爾)朔月影」，穿戴此飾品可在進行副本時，多方位能力加成獲得提升，幫助玩家贏在起跑點。

※【週末強化活動】

歡慶「諾亞」開放，加碼在1月16日 00:00～1月16日 23:59推出一日限定強化活動！累積連線30分鐘，即可獲得「(科保)艾爾鏈槌」10個、「(科保)祝福的神聖守護石」10個、「(科保)祝福的復原卷軸」5個。

※【諾亞累積連線活動】

1月14日至4月8日，累積連線30分鐘，就可獲得新角色專屬「諾亞立體透視光」1個，玩家使用此道具進行副本時，可獲得多方位的能力提升，使通關更輕鬆。另外，累積連線60分鐘，可獲得「哈爾克留聲機(90天)」1個。

※【諾亞更新紀念週末活動】

1月16日00:00至2月6日 23:59的每週六，參加活動就有機會獲得新角色專屬「(科保)諾亞特別支援箱」1個，以及多種珍稀虛寶，更有全天經驗值2倍、全天掉落率2倍等超強活動。

※【諾亞貨櫃屋活動】

1月14日起「諾亞」降臨西門町徒步區(捷運六號出口步行5分鐘)，現場除了可以近距離感受諾亞的魅力外，還可進行大型立牌拍照體驗！詳情資訊與活動內容請鎖定《艾爾之光》官方網站及粉專消息。

(科技)