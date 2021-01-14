苗栗縣政府為紓解通霄鎮白沙屯地區，每逢媽祖進香活動，龐大車流堵塞交通，計畫向交通部爭取經費建置拱天宮南側聯絡道路，去年底由立委邀集相關單位研議，拱天宮表示願意比照5年前建置拱天聖母橋贊助縣府配合款，縣府則表示目前須先向交通部爭取可行性評估經費，預計1月底前送案。

白沙屯拱天宮為苗栗縣重要宗教文化資產，逢年過節吸引大批進香人潮，尤其逢媽祖進香活動，數萬名信眾湧入白沙屯地區，周邊道路難以負荷，台1線交通大打結時有所聞，地方因此希望開闢新路疏通進香車流，同時盼新路串連拱天路、台1線及周邊道路，形成區域性路網，提升在地居民用路環境，進出家門不再卡卡。

拱天宮主委洪文華表示，拱天宮南側聯絡道路目前計畫從通霄鎮啟明國小苗31之1道路與台1線交會口往海邊延伸約5、600公尺，但確切路線仍須評估，由於縣府財源有限，拱天宮為了地方發展，願意比照2016年辦理拱天宮聯絡道路工程贊助縣府配合款，也希望路寬能比照拱天聖母橋，盼協助解決交通壅塞的問題。

縣府工務處表示，目前規畫拱天宮南側聯絡道路之方案需跨越海線鐵路，因此公路總局建議依照生活圈補助計畫，先行爭取相關可行性研究經費，研擬妥適的工程型式及道路配置。道路交通規畫科指出，工程預計從台1線125k＋400處，向海邊延伸建置長約400公尺，寬約14公尺的道路，計畫書簽核中，預計19日前送至交通部爭取經費。

(中時 )