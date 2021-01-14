大陸男星張亮曾在2013年帶著兒子天天（張悅軒）上電視節目《爸爸去哪兒》，天天小暖男的個性圈了不少粉絲，儘管節目結束，他們一舉一動也還是受到關注，近日天天參加節目《天天向上》體驗滑雪，亮眼的外型和低沉嗓音再度掀起熱烈討論。

已經「轉大人」的天天在節目片段中露面，擔任滑雪小老師，和汪涵、錢楓、大張偉以及王一博一起體驗滑雪，儘管穿著厚重的白色滑雪服，仍遮不住他高挑身材，站在183公分的錢楓旁邊，只矮了一點點，天天也大方自我介紹，透露他現在才14歲，剛上國一而已。

青少年快速成長的速度也讓大張偉驚呼，「才國一就這麼高，之後長大會不會頂到屋頂上啊」，天天變聲後的低沉嗓音也引起討論，不少網友都直呼，

天天擁有一雙大長腿。(圖/翻攝自微博)

「長大了，帥哥的資質都具備了呢」、「姐姐可以等你長大」、「完美遺傳了爸爸的名模基因」。

天天(左)只比183公分的錢楓(中)矮一點點。(圖/翻攝自微博)

事實上，天天的父母張亮和寇靜都是模特兒，身高分別為188公分、176公分，因此天天也遺傳了長腿基因，以暴風速度抽高，加上擁有不錯的體育細胞，在人群中總是特別顯眼，對此，張亮也謙虛表示，「現在小孩長得都挺高的！」

(中時新聞網)