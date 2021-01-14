台中市豐原區國豐路一段近三豐路口往國道四號匝道處，是神岡豐洲工業園區出入要道，每逢上下班時段必塞車，市議員周永鴻爭取在高架橋下開闢道路分流緩解車流，交通局14日邀集各單位會勘；交通局強調，將籌措相關經費加速施工，預計開闢長度約180公尺的車道改善當地壅塞現況。

市議員周永鴻指出，國豐路一段近三豐路口往國道四號匝道處，交通極度壅塞，常有車流回堵情況發生，造成周邊及在豐洲工業園區上班民眾長期困擾；他與豐洲工業園區廠商協進會研商後，爭取在國道四號匝道高架橋下開闢道路分流以紓解車流。

周永鴻說，2019年9月就和交通部高公局、中市府交通局、建設局與豐洲工業園區廠商協進會等單位共同會勘，去年7月再與相關單位到場二次會勘，並於10日於服務處和交通局、建設局與豐洲廠協會召開協調會；要求儘速確認由交通局或建設局主責，提出規劃與施作期程。

交通局長葉昭甫說，短期藉由調整燈號誌系統，加派義交指揮疏導減緩易壅塞情形。中、長期已完成路口交通流量分析，提出分流規劃初步評估，將透過車輛分流，於橋下空間開闢道路，讓豐科路迴轉車流提前行駛橋下空間，並於三豐路口左轉減緩國豐路西行壅塞情形。

葉昭甫強調，交通局14日會同高速公路局、市府建設局等單位確認施作範圍、用地取得等事宜，成功爭取交通部高速公路局同意無償商借高架橋下用地；後續將籌措相關經費加速施工，預計開闢長度約180公尺車道改善當地壅塞情形。

(中時 )