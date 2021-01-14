聯發科董事長蔡明介（中）、執行長蔡力行（右）及總經理陳冠州（左）共同出席線上直播歡慶會。（聯發科提供）

台灣IC設計大廠聯發科集團合併營收突破百億美元大關，今(14)日舉行線上直播歡慶會，董事長蔡明介獎勵旗下1.7萬名員工，每人獲得激勵獎金10萬元新台幣，總獎金逾17億元。

聯發科表示，技持續強化核心技術，2020年由於產品線廣泛平衡，基本面穩健向上，各產品線全面成長；加上5G布局策略及時機掌握符合市場趨勢，躋身領先群，聯發科給予包含五家獨立營運子公司(立錡、絡達、創發、聚星、芯發)旗下約1.7萬名正職員工獎勵，總計發出17億元，感謝全體同仁努力與貢獻。

蔡明介表示，回顧2020年，聯發科及集團公司不畏挑戰，繳出亮眼成績單。2020年動盪變化極大，但在集團所有成員的努力下，聯發科穩紮穩打繳出漂亮的成績單。集團總營收在去年12月7日達標，正式突破美金100億元門檻，這是一個重要的里程碑，更是屬於大家的榮耀。

蔡明介指出，突破美金100億元只是個開始，聯發科要在這個基礎上持續努力，期許大家保持著夢想及熱情，在工作崗位上一步一腳印、不斷精進，創新突破!

聯發科23年前創立至今，集團公司持續成長茁壯；一路走來面臨大小挑戰，蔡明介感謝，能與公司的優秀主管和同仁一起努力，克服困難，是個人最感欣慰的事。謝謝大家的創新、努力及付出，大家一起持續攜手面對未來的挑戰。

(中時新聞網)