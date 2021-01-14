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「哇！珍妮佛羅培茲」這句話成為現下最火紅的迷因，近期一款手機遊戲廣告的中文配音太洗腦，迅速竄升成流行語，嘉義市政府消防局跟上這波迷因風潮，仿拍了一支消防版本的宣傳片，以滑稽的方式向民眾宣導使用瓦斯需開窗，避免一氧化炭中毒，影片相當逗趣在網上掀起議論。

美國天后珍妮佛羅培茲近期代言一款手機遊戲，玩家透過金錢蓋村莊，攻擊其他玩家所建設的村莊即可偷走金幣，相當容易上手；而在廣告設計對白中，珍妮佛羅培茲出現在超市中，收銀員說：「哇！是珍妮佛羅培茲」，天后則對著收銀員喊：「雪莉？你剛剛攻擊我的村莊？」

看似簡易的宣傳廣告，卻因不搭嘎的中文配音而洗腦了大眾，在台灣掀起一波迷因風潮，不少人搶著模仿，討論度相當的高，嘉義市政府消防局隊員跟上這波風潮，隊員們用同樣的梗，為大眾宣導使用瓦斯需開窗，防堵一氧化碳中毒。

影片中可見男隊員頭戴咖啡色長髮假扮珍妮佛羅培茲，打開淋浴間的門，對著裡頭裸上身的男隊員說著：「雪莉，你攻擊我的血紅素村莊？」影片中隊員大方賣肉宣傳，為的就是提醒民眾寒流期間，開熱水器記得開窗讓一氧化炭排出。

創意宣傳片曝光後，不少網友笑翻留言，「演員表情戲劇張力十足」、「珍妮佛好壯....」、「是珍妮佛蘿蔔汁」、「太犧牲了」、「超像，太好笑了」、「超正美女的，還有猛男濕身秀，以後這種系列可以多一點嗎」。

(中時新聞網)