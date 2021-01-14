有機農場的雞以全放牧，所產雞蛋新鮮美味。（林口區公所提供／李俊淇新北傳真）

林口有機村與全聯福利中心企業合作「農家直採」，直送通路新鮮上架。（林口區公所提供／李俊淇新北傳真）

近期食安話題沸沸揚揚，民眾對食品安全益發重視，新北市有機蔬菜認證面積與產量最大的林口區，由「語林有機農場」邱雨玲攜手林口在地7家有機農場創立「林口有機村」品牌，作為區域品牌整合行銷，逐步打開銷售通路，近期其中3家因產量不足準備擴大耕地，邱也鼓勵青年回林口投入農業，一起翻轉農村舊有印象。

目前林口區內有機蔬菜認證面積達5公頃，是新北市面積最大，產量亦最多，「林口有機村」由「語林有機農場」、「畦遊季有機農場」、「芽寶寶有機農場」、「周好小農場」、「米力農場」等多家在地輕農共同攜手創立，生產的有機蔬菜主要提供林口與鄰近轄內國中小自立廚房與附幼作為營養午餐使用，並與林口、泰山、板橋、中和、永和區等10多家全聯福利中心企業合作「農家直採」，直送通路商新鮮上架，拉近農友與消費者的距離。

邱語玲表示，返鄉務農作從事有機農業打拚已12年，在林口發現許多志同道合的夥伴，從小型的「林口有機聯盟」慢慢轉變成中型的「林口有機村」，都是由林口這片土地有情感的小農所組成，農場都採用溫室有機種植，不噴灑農藥，天然方式耕種，讓民眾可以吃到最純粹的美味。

邱補充，銷售原是小農最大的難題，在當地農會輔導協助，合力逐步打開通路，部份農場因應產量不足準備擴場，由於林口台地氣侯和土壤皆適合種植作物，仍有許多休耕農地，希望有更多的青年返鄉一同加入，讓林口農業更加活絡。

林口區長藍品畯表示，為了將用心栽培的優質蔬菜推廣給更多民眾知道，區公所近期也結合林口有機村的有機蔬菜箱，運用區公所臉書進行網路行銷進行抽獎觸及率近6萬，效益良好，收到蔬菜箱的民眾對品質更是讚譽有加，近期林口有機草莓和有機米等也陸續加入林口有機村行列，永續林口農業發展，也提供消費者更多優質的產品。

(中時 )