迎向「One Digital Foxconn（數位富士康）」新未來，鴻海集團（2317）持續朝F2.0"數字富士康"戰略轉型，在擁抱產業升級之餘，也將繼續推進燈塔工廠建設，預計2021年將複製20座燈塔工廠落地。

鴻海集團積極推動轉型，從F 1.0現況優化、F 2.0數位轉型到F 3.0轉型升級三大步驟，其中燈塔工廠就被鴻海集團視為轉型的重點項目。

為穩步過渡到F 2.0數位轉型，富士康首席數位長史喆指出，F2.0數位富士康建設將以One Digital Foxconn為目標，透過平台建設、組織建設及文化建設等三個版塊，讓數位化落地。其中平台建設指的是物聯網、工業大資料、生產管理等生產關鍵資料的互聯互通，組織建設則包含了數位化轉型團隊建設、數位化工匠培育等環節，最終則希望透過文化建設，打通數位化體系、平臺、應用的任督二脈。

所謂的數位化意義為何？富士康科技集團副董事長李傑指出，數位化的含義很廣，對富士康來說，最核心的含義，是讓富士康的競爭力越來越好。李傑強調，「自動化在解決人做不好、不想做的事情，智慧化則是解決人不能做的事情，數位化則是在幫助人讓資料做決策，進而減少不必要的重複工作、人員浪費和人員參與。換言之，數位化轉型，不是一項技術和管理系統，而是一個組織文化，是集團轉型的DNA」。

為貫徹推行F2.0數位化的轉型戰略，鴻海集團還特地在2020年、於內部新設了首席資料長一職，同時也組建了工業互聯網辦公室，負責集團數位化轉型和智慧製造戰略規劃，以推動燈塔工廠、數位化平臺及工業互聯網的落地。

李傑指出，集團工業互聯網辦公室2020年成功推動了10座內部“燈塔工廠”的改造，涵蓋模具生產、CNC加工、表面貼裝、系統組裝等重點場域升級。同時，也舉辦了數字富士康生態合作夥伴大會，吸引了上百家合作夥伴共建數位化生態；搭建了燈塔工廠及智慧製造能力評價體系，在推動集團數位化發展的同時，賦能生態合作夥伴。

展望2021年，鴻海集團指出，2021年將複製20座燈塔工廠落地，落實One Digital Foxconn戰略目標，並跟進推動富士康工業互聯網及智慧製造發展，為集團F3.0轉型建立殷實的基礎，進而推動集團成功轉型升級。

(工商 )