2020年受到疫情影響，面臨台灣太陽能市場史上第一個衰退期，新增安裝量下滑，InfoLink預估單一年度裝置量為1.2GW。永鑫能源2020年併網容量仍突破100MW，9月份時國際投資團隊貝萊德實物資產正式入股成為策略夥伴，更是創下台灣再生能源企業獲得外資鉅額股權投資頭一遭。

2020年6月15日，水利署公告實施「海岸管理計畫」、2020年7月7日，農委會公告修正「農業主管機關同意農業用地變更使用審查作業要點」，2020年11月12日的「環境與社會檢核機制」入法，嚴重改變太陽能產業發展的腳步，在法規修正的連續衝擊下，原先在計畫中要建置的地面型案場，在政策轉彎後受到很大的阻礙、甚至中斷。而永鑫能源依舊完成許多指標性案場。包括高雄台船、這是全台年度最大單一屋頂型案場，雲林口湖、這是全台最大地層下陷區私人土地整合之地面型案場，還有高雄前峰子滯洪池水面型案場，以及嘉義新塭滯洪池、這是全台最大水面型滯洪池案場。

多面向案場的發展除了能克服單一型別案場，易受法規調整而裹足不前的窘境，也能汲取不同類型案場的建置經驗，落實在往後各案場的運營。

其中在2020年9月份完工併網的新塭滯洪池便是永鑫能源相當寶貴的經驗和里程碑，台灣地狹人稠、發展水面型光電、不需要與人爭地，且水面型光電能減少對水體環境的影響，提高發電效率並減少水分蒸發及水體優養化，儘管如此，因技術門檻較屋頂及地面型高，故較少業者投入此領域。永鑫能源自2018年高雄永安滯洪池起，便屢次完成水面型案場的建置。

2020年完工的新塭滯洪為當前全台最大水面型滯洪池案場，在開工前就面臨生態維護與產業發展的兩難議題，雖未處於國家重要濕地範圍內，卻有保育類小燕鷗棲息繁殖，以及高蹺鴴、東方環頸鴴及鳳頭潛鴨等多種水鳥，為維護珍貴物種，永鑫在開工前即請益鳥類生態專家並調整工程進度，並將施工噪音控制在100dB內，藉以減緩對鳥類繁殖育雛的影響。

同年冬季，考量候鳥渡冬及生態保育，於2019年11月初起停工至2020年3月底再次復工。在設計此案時，也將水面及所有升壓設備的設置面積規劃為30.4公頃，不超過總水域面積50%，達到生態與產業共榮共好。於2020年9月底，在冬候鳥渡冬季節前完成最後併聯試運轉程序，確保不影響冬候鳥棲息覓食，並設置生態浮島，提供生物棲息，增加景觀豐富度，並持續進行鳥類及水質檢測追蹤。

在新塭滯洪池這個案場，除了定期的社區回饋、積極參與當地文化及節慶活動之外，永鑫能源結合當地歷史人文、鹽業發展和生態資源，展開一連串的計畫。除了和當地居民進行數次的工作坊，教導新塭國小的小朋友再生能源、生態及濕地的重要性；並一同彩繪藝術作品。也邀請在地長輩，以剔花技法繪製當地特產虱目魚。這些藝術作品施釉、燒成後裝置在社區街角，與當地居民的日常生活產生高度的連結和共鳴。其餘幾件藝術品亦緊扣新塭在地風土民情而設計，座落在滯洪池周邊與新塭各處，並製作社區導覽圖及解說指標，同時修建賞鳥休憩平臺，吸引遊客走入新塭，活絡在地觀光產業。

除了屋頂型案場外，自「七七事變」後，地面型案場各項限制變多，2021年太陽能的推動重點便是「漁電共生」，永鑫能源2018年時，便完成全台首例漁電共生之魚塭、嘉義仲駿魚塭。接下來也會配合政府政策積極推動進行各項漁電共生之建置；在政府的領導下，繼續往2025年再生能源發電占比20%的目標前進。

在貝萊德實物資產成為永鑫能源的策略合作夥伴之後，永鑫能源將善用更豐足的資源，強化公司治理、為客戶創造價值、建立高效能團隊，目標在未來三至五年內在台完成1GW的太陽能電廠建置，同時加速往新的市場擴展之規畫。

(工商 )