全聯福利中心14日宣布，今年是全聯做公益15周年，由全聯佩樺基金會零錢捐計畫首先開跑，特邀公益大使Sandy吳姍儒力挺公益，並首度推出「PX Pay福利點數愛心捐」，讓民眾不只在全聯門市可以投零錢做公益，也可以利用PX Pay動動手指，隨手就可支持「罕病弱勢兒童助學計畫」！

全聯也率先捐出「1,000萬點福利點數」（等同於現金100萬元），拋磚引玉邀請民眾一起做愛心，希望讓公益隨時存在日常生活中。全聯預估，今年第一季罕病基金會募款金額將超過500萬元。

全聯表示，今年是全聯福利中心、全聯佩樺圓夢社會福利基金會與罕病基金會第四年合作「一塊圓夢 夢想前行」零錢捐募款計畫，去年在4～6月罕病基金會募款期間，共募集460萬元的助學經費，幫助超過1,200名罕病孩童。

全聯說，在台灣有將近17,000個罕病家庭，七成以上無法治癒，罕病的孩子因為疾病的關係導致身體缺陷、外觀特異、發展遲緩等情況，都會影響他們學習意願甚至成為學習障礙。

此次擔任公益大使的金鐘小天后Sandy吳姍儒，在拍攝宣傳影片時參與罕見心靈繪畫班上課，並與罕病兒一起畫畫，從中了解罕病兒學習的困境以及面對生命的熱忱，她在記者會上分享：「和孩子們一起畫畫很有趣，可以從畫作中去認識他們，瞭解他們喜歡什麼。希望大家都可以給他們一點助力，幫助他們有更多可以學習的機會，讓他們發揮無限的可能。」

罕見疾病基金會陳莉茵創辦人表示，「罕病弱勢兒童助學計畫」除了基金會成立多年的天籟音樂班與心靈繪畫班外，更透過辦理各式的學習課程營隊，包括：兒童足球營、籃球體驗課程及罕見小勇士棒球隊等，建立罕病兒少自信、自立與融入人群的能力；並持續推展罕病友善環境宣導，透過生命教育講師的培訓、校園及社區宣導，讓罕病兒不再招致異樣的眼光，這期間也順利培養出街頭演唱藝人、平面插畫家、陶藝創作及美聲天籟團體等，提供病友展現自我專屬舞台。

全聯行銷部劉鴻徵協理表示，全聯自2013年至今已與超過25個社福單位合作零錢捐活動，全台超過千家全聯門市皆有設置「愛心零錢箱」協助募款，提供民眾小額捐款的便利管道，募款總額已超過1億元；今年全聯更首次推出PX Pay愛心捐款平台，現在PX Pay已突破800萬次下載，邀請民眾輕鬆捐出福利點數做公益，全聯也從自身出發，率先捐出1,000萬點福利點數（等同於現金100萬元）響應零錢捐活動，希望帶動全民一起做公益，到全聯購物之餘也可以用PX Pay直接捐出手邊的點數，讓愛心落實在日常生活中！

全聯佩樺圓夢社會福利基金會張宜君董事也表示，全聯佩樺長期幫助18歲以下弱勢兒少，提供弱勢兒童及少年所需之關懷照顧，並致力引導他們提升自信完成心中夢想，2021年全聯與佩樺基金會也將與各社福團體合作，藉由全台超過千家門市的力量，共同提升弱勢兒少福利，並且讓公益成為生活中的一部分，打造「日常公益．美好生活」的信念。

此次活動於1月開跑，全台全聯福利中心PX TV將播放Sandy的愛心呼籲影片，以及Sandy的店頭海報與宣傳小手冊，北中南公車車體也會有Sandy與罕病孩子的平面廣告。罕病公益大使Sandy吳姍儒邀請民眾，從即日起到3/31到各地全聯福利中心，投下手邊零錢或捐出發票，或是透過線上信用卡捐款以及手機PX Pay捐出福利點數，就可以跟Sandy一塊幫助罕病兒，讓罕病兒快樂學習。

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