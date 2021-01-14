專門深耕台北市豪宅市場的代銷公司甲桂林廣告副董事長曹瑞濱14日表示，2020年是全球最糟糕的一年，但也是一個很好的開始，在疫情帶來波濤洶湧的浪潮中，台灣房地產市場還能屢開紅盤，台灣也是全世界最幸福的地方，所以，用「穩」一個字，代表對小英政府感謝。

曹瑞濱今天表示，房市走過2020年，上市櫃公司營收和獲利持續攀升，股、匯市齊漲，房市 也在低利環境、資金行情之下，帶動強烈的需求，再加上台商回流投資設廠，使得不論住宅、土地、廠房和辦公等市場，都全面開紅盤。

曹瑞濱表示，展望2021年，房市最大的需求，是剛性需求，預料2021年換屋需求應該還會比2020年還要多；至於待售豪宅，應該今年會告一段落。

甲桂林廣告總經理陳衍豪表示，回顧波滔起伏的2020年，對全世界來說是充滿嚴峻挑戰；然而台灣這艘大船卻是平穩奮起，不僅防疫成績舉世驚艷，更寫下亮麗的經濟成長表現。「甲桂林廣告」也展現立足台灣房市38年的精湛實力，讓住宅回歸「以人為本」的居住角度，將文化、創意、設計、創新思維帶入住宅，此將藝術與建築結合的努力不只全面引發市場共鳴，更在包括昇陽國際、信松廣場、琢豐、東騰信義、東騰界、大隱豐盈海、大隱小藍海、全陽豐會、漢寶天滙、常殷峰澤、昇陽城中、昇陽十里華、大直紅點等雙北市多處精華個案，都寫下斐然卓越的亮麗佳績。

陳衍豪表示，展望今年，甲桂林廣告計畫在第一季推出八筆新案，多位於雙北市精華區，尤其日前才成功標脫的南京東路五段「中華開發大樓」，開出不錯的價格，甲桂林今年第一季也將在台北市最早的經濟核心大道南京東西路上，將推出幾筆新案。

包括：弘千中鹿南京西路案「大承」、東騰機構南京吉林案「序東騰」、大陸建設南京東路案「鐫萃」等。

另外，還有萬華區「華穗」、南港區「新美齊－心居」、南港區「久云嘉潤」；新北市則有中和區的「漢寶双星」、「漢寶之丘」。上述八筆新案，總銷共240億元。

(工商 )