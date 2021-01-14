中央流行疫情指揮中心12日公布新冠肺炎第839例的確診病例，13日網路開始謠傳新竹某科技大學因此案封校的假訊息，新竹地檢署旋即指派檢察官偵辦並向上溯源，14日偵結2件2人，並依情節輕重為緩起訴處分。

檢方指出，13日晚接獲新竹市警局通報網路出現「疫情持續延燒，新竹市某科大已經封校，不曉得有多少人要隔離」的不實訊息後，檢察官隨即指揮新竹市警三分局展開偵辦，經通訊軟體LINE帳號確認使用人為陳姓男子，並溯源追查訊息來源為馮姓男子的LINE貼文。

警方分別通知2人到案，要求刪除貼文，於個人網頁重新貼文澄清事實。檢察官14日傳喚2名被告到庭，考量2人已經刪除貼文並重新貼文澄清，經此偵查程序，均已知散播有關傳染病流行疫之謠言或不實訊息的嚴重性，認以支付緩起訴處分金各1萬元。

檢方再次呼籲民眾，面對傳染病應配合中央流行疫情指揮中心各項宣導及防疫措施，對疫情資訊應謹慎面對，切勿以訛傳訛，任意轉傳、分享、散播不實訊息，尤其散播不實訊息之行為加重刑責，最高可處3年以下有期徒刑、拘役或併科300萬元以下罰金，若發現有任何散播不實訊息，可向檢方或警局舉發，新竹地檢署將從速從嚴積極偵辦。

(中時 )