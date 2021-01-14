韓國政府官員14日透露，韓國將注入1.1兆韓元約10億美元，用於開發汽車自駕技術與建立相關基礎建設。屆時，包括產業通商資源部(Ministry of Trade, Industry and Energy)與國土交通部(Ministry of Land)等多個部門將全部動起來，一齊為推動汽車自動駕駛商業化而努力。

韓國當地車商與汽車零組件業者亦可共襄盛舉，獲得政府金援。交通部表示，這10億美元預算，主要用於開發自駕汽車運算技術和建立全球自駕標準，並將交通基礎建設與自駕汽車串聯起來。

2027年，韓國政府計畫商業化Level 4(等級4)無人駕駛車輛。Level 4自駕車，基本上就不需要駕駛人，必須要在限定區域或是路線行駛，例如路線較固定，或是有專用道。也就是，Level 4自駕車輛行駛區域較為單純，可較精準地掌握周遭環境，表示出事故的機率相對較小。

目前，韓國現代汽車子公司，專事汽車零組件的現代摩比斯(Hyundai Mobis)，就開發自駕這一塊技術獨領風騷。

現代集團計劃在2022年開始，將Level 3自駕技術應用於2022出產的自家車款上。同時，現代摩比斯將繼續與全球業者合作，開發 Level 4與Level 5自駕自動化技術。

在Level 3，理想狀態也是不需要駕駛人插手，就可變換車道與從事其它自駕功能。Level 5，最高境界就是不受任何限制，能正常在路上行駛。

(時報資訊)