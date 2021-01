韓國政府官員14日透露,韓國將注入1.1兆韓元約10億美元,用於開發汽車自駕技術與建立相關基礎建設。屆時,包括產業通商資源部(Ministry of Trade, Industry and Energy)與國土交通部(Ministry of Land)等多個部門將全部動起來,一齊為推動汽車自動駕駛商業化而努力。

韓國當地車商與汽車零組件業者亦可共襄盛舉,獲得政府金援。交通部表示,這10億美元預算,主要用於開發自駕汽車運算技術和建立全球自駕標準,並將交通基礎建設與自駕汽車串聯起來。

2027年,韓國政府計畫商業化Level 4(等級4)無人駕駛車輛。Level 4自駕車,基本上就不需要駕駛人,必須要在限定區域或是路線行駛,例如路線較固定,或是有專用道。也就是,Level 4自駕車輛行駛區域較為單純,可較精準地掌握周遭環境,表示出事故的機率相對較小。

目前,韓國現代汽車子公司,專事汽車零組件的現代摩比斯(Hyundai Mobis),就開發自駕這一塊技術獨領風騷。

現代集團計劃在2022年開始,將Level 3自駕技術應用於2022出產的自家車款上。同時,現代摩比斯將繼續與全球業者合作,開發 Level 4與Level 5自駕自動化技術。

在Level 3,理想狀態也是不需要駕駛人插手,就可變換車道與從事其它自駕功能。Level 5,最高境界就是不受任何限制,能正常在路上行駛。

