外資近期持續加碼金融股，近5個交易日買超前30名個股，有3成是金融股，包括台新金(2887)、永豐金(2890)、華南金(2880)、富邦金(2881)、開發金(2883)、玉山金(2884)、第一金(2892)、合庫金(5880)、臺企銀(2834)、中信金(2891)、兆豐金(2886)等。金融股指數自去年9月底以來至今年元月高點，漲幅約12%，雖然不能和半導體逾4成的漲幅相比，但已經有底部墊高的跡象。

第一金旗下第一銀行2020年底中小企業放款餘額為7910億元，再度穩居國銀中小企業放款龍頭，已是自2010年來，連續第11年蟬聯中小企業放款第一名，且近2年新增超過28,000戶中小企業新戶，佔全體國銀近2成。

第一銀行近年為持續服務中小及微型企業取得融資，推出「小微企業優惠貸款」，且為協助受新冠肺炎影響之中小企業取得資金，除受理公辦紓困外，更推出「2020一銀陪您」自辦紓困專案。在後疫情時代為協助企業轉型升級，自2020年7月開辦「兆元振興」融資方案以來，第一銀行已協助近1萬家企業取得新核准額度，合計約1,309億元，為公股行庫翹楚。

凱基銀行與露天拍賣、支付連三方攜手合作，推出專屬露天拍賣賣家的創新貸款「賣家發財金」，最高貸款額度100萬元，申辦可享限時60天利率1.111%優惠，力挺賣家資金靈活週轉，善用發財金拼業績。凱基銀行觀察社會就業形態轉變，工作不再限於傳統行業，年輕世代身兼數職、發展副業已成為當前職業發展新趨勢，但這群人的收入不夠穩定，對傳統銀行而言貸款的風險相對高，因此時常被拒門而外。網路賣家因應檔期性大量備貨、擴張倉儲規模、網路廣告宣傳等業務需求，需要短期性資金週轉，卻經常因提不出財力證明無法順利取得資金。為幫助網路賣家解決資金需求痛點，凱基銀行為露天拍賣的賣家開發專屬信用評分模型，除聯徵紀錄外，利用賣家收款紀錄、店鋪評價等數據建構專屬信用評價方式，呈現賣家實際收入能力，取代傳統財力證明文件，同時也有助於提高賣家申請的貸款額度。

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