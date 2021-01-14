美國高檔百貨公司諾斯崇（Nordstrom）周三公布，在截至1月2日的9周內，其百貨公司銷售額大減22%，因疫情急升，難以吸引消費者進入其連鎖門市採購服裝、鞋類與節日禮品。

受此打擊，周三諾斯崇盤後股價下挫近3%，報36.50美元。

該公司表示，年底假日期間的數位銷售額較2019年大幅成長23%，佔總銷售額54%，超出2019年同期的34%占比。該公司並表示，超過30%的線上訂單由自家商店出貨。

諾斯崇表示，銷售額呈兩位數下滑，符合公司對第四財季的預期。該公司雖仍預期第四財季將實現獲利，但也表示電商業務不斷成長，使運費成本隨之提高，是公司仍然面臨的營運壓力。

諾斯崇將於2月4日舉行線上投資人會議，並將於3月2日公布第四財季業績。

周二服裝零售商Urban Outfitters報告因疫情急升導致商店來客數下滑，去年年底的節日銷售成績不如預期。大型零售商Target周三表示，受惠於網購業務成長，其節日旺季同店銷售額大幅成長逾17%。

(時報資訊)