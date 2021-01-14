高雄60歲吳姓貨運老闆近半年視力驟減，為生計冒著眼花開車上路，直到視力衰退撐不住，才四處求醫，但看了8家眼科，卻查不出原因，輾轉到高醫眼科求診，確診是甲狀腺亢進，造成眼凸、視力模糊，經「導航定位」內視鏡進行眼窩手術，擺脫「青瞑」危機。

收治該名病患的眼科醫師張丞賢指出，該案甲狀腺亢進引起的凸眼，眼外肌肥厚造成視神經壓迫，眼眶深處視神經壓迫，到診時發現1、2個月視力不斷降落，雖然給予類固醇消腫，但仍未緩解。

高醫眼科醫師張丞賢（右）透用「導航定位」內視鏡進行眼窩手術，幫助運將脫「青瞑」危機。（高醫提供／柯宗緯高雄傳真）

高醫眼科醫師張丞賢（右）透用「導航定位」內視鏡進行眼窩手術，幫助運將脫「青瞑」危機。（高醫提供／柯宗緯高雄傳真）

張承賢表示，評估患者若不把握黃金時間開刀，可能視力就救不回來，因此立即安排眼窩減壓手術，擴大眼窩空間，眼窩旁的鼻竇有更大空間可紓解眼窩內壓力。

他指出，透過內視鏡加導航定位進行眼窩手術，讓醫生下刀更為精準，原理類似汽車導航會先拍街景定位，術前將患者眼部結構、組織及病灶定位，再以電腦影像輔助，能精準打開眼窩位置及視神經被壓迫處等，避免傷及眼球、腦部、視神經。

特別的是，這位病患動刀前，還緊張兮兮，跑去拜拜求得三個聖筊，才安心去動刀，所幸最後順利，術後當晚視力立即恢復，可以從20樓病房往外眺望。他直說，感謝醫師的治療及神明保佑，才可以重見光明，如今可在過年前，安全趕著到處送貨。

張丞賢提到，內視鏡加上導航手術為眼科眼窩手術患者的一大福音，科技進步已可免除顏面傷口疤痕，也提供施術者更清楚放大的深部手術影像，精確掌握病灶的去除與提升手術的精準度。

(中時 )