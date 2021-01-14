台北一名陳姓男子，趁國中學妹小美（化名）酒醉意識不清，將她帶到旅館性侵得逞。一審因依乘機性交罪，判陳男有期徒刑3年2月，檢方認為太輕上訴二審。高院審理時，小美擔心20歲、正在就學的陳男入獄後會沾染惡習，特別提出刑事陳報狀、和解書幫忙求情，最後二審改輕判2年有期徒刑，緩刑5年，緩刑期間付保護管束，全案可上訴。

根據判決書，陳男為小美國中學長，2019年8月24日晚間，兩人與友人在KTV唱歌，聚會結束時小美因酒醉癱軟無力，本要和其他女性友人一起坐車回家，但小美上計程車時，陳男突然上車並跟其他友人說要送小美回家，關上門後指示司機開到台北市某旅館。

陳男趁小美意識不清性侵得逞，朋友聯絡不上小美，察看手機定位發現她沒有回家，但定位點附近僅一間旅館，立刻到場詢問並入住，在走廊上撥打電話尋人，終於在203房聽到手機鈴聲，立刻敲門大喊。小美聽到朋友的聲音後清醒，發現自己遭到性侵，最後在朋友陪同下驗傷報警。

一審法官認為，考量陳男對犯行均坦承不諱，加上犯後態度尚可又積極想和解，因此依乘機性交罪，處有期徒刑3年2月。檢方認為判決太輕，上訴二審。

二審法官指出，陳男並非事先策劃設計，又未以暴力方式性侵，主觀惡性非十分重大；且陳男已與小美達成和解，小美也擔心20歲、正在就學的陳男入獄後會沾染惡習，因此提出刑事陳報狀、和解書。

二審法官表示，刑罰制裁的積極目的，在預防犯人再犯，對於初犯且仍具良善本性者，若因觸法即置諸刑獄，實非刑罰之目的，因此改判陳男有期徒刑2年，緩刑5年，期間需提供10小時義務勞務，並參加6次法治教育課程。

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(中時新聞網)