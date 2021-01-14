總統蔡英文今天與美國駐聯合國大使克拉芙特進行視訊會談，克拉芙特於14日中午在推特發布推文稱，我和蔡總統討論了台灣成為世界榜樣的多種方式，這證明了台灣在抗擊COVID-19（新冠疫情）方面的成功以及台灣在衛生，技術和尖端科學領域所能提供的一切。

克拉芙特說，不幸的是，由於中國的阻撓，台灣無法在聯合國或世界衛生大會等所有場所分享這些成就。如果新冠大流行對人們有任何啟發，那這個答案的某一部分就是人們希望資訊能有更高的透明度。

克拉芙特強調，我向蔡總統明確表示，美國與台灣站在一起，並將始終作為朋友和夥伴，並肩站在一起，成為民主的支柱。

針對美國常駐聯合國代表凱莉·克拉芙特與總統蔡英文通話一事，中國常駐聯合國代表團13日（美東時間）發布推文表示，美方挑戰「一個中國」原則的企圖不得人心，是徒勞的。

中國常駐聯合國代表團的推文指出，作爲常駐聯合國代表，凱莉·克拉芙特應該再讀一讀《聯合國憲章》和1971年聯大第2758號決議。美國應該認識到，挑戰「一個中國」原則的企圖是不得人心的，也是徒勞的。

推文稱，1978年12月16日發表的《中美建交公報》明確指出，美國承認中華人民共和國政府是中國唯一合法政府，在此範圍內美國人民將同臺灣人民保持文化、商務和其他非官方關係。（克拉芙特蔡英文通話）這一行徑顯然違反了美方向中方作出的嚴肅承諾，是美國政府不守信用的又一例證。

(旺報 )