進口的越南豬肝醬罐頭於2019年底驗出非洲豬瘟病毒核酸，食藥署當時緊急下架越南豬肝醬罐頭，但根據農委會統計資料顯示，其他非洲豬瘟疫區國家如中國大陸、南韓、菲律賓等截至去年12月底仍有豬肉罐頭進口，有豬農建議應超前部署比照越南豬肝醬模式禁止進口。

根據中央災害應變中心統計，目前亞洲非洲豬瘟疫區為中國大陸(含港澳)、蒙古、越南、北韓、柬埔寨、寮國、緬甸、菲律賓、南韓、東帝汶、印尼及印度等12國，其中以中國大陸與越南疫情最為嚴峻，而有豬肉產品出口至我國紀錄的為越南、韓國及菲律賓。

2019年12月越南豬肝醬罐頭由於檢出非洲豬瘟病毒核酸陽性，經食藥署通知業者已全數下架，所有越南豬肉罐頭產品也暫緩輸入。

但根據「農業統計資訊網」統計，2020年中國大陸、南韓、菲律賓、德國等非洲豬瘟疫區國家仍有持續出口罐頭至我國，其中以南韓109公噸輸入為多，最少的為中國大陸的1公噸。

農委會表示，商業罐頭製程是經高溫高壓處理，可有效不活化病毒，但仍不建議民眾攜帶返國。

雲林口湖養豬生產合作社經理洪健鈞表示，如今越南豬肝罐頭禁了，其他非洲豬瘟疫區的豬肉罐頭為何不禁？雖然德國都是野豬感染非洲豬瘟，目前尚無家豬爆發疫情，但也應該超前部署禁止。

洪健鈞指出，菲律賓和南韓家豬爆發非洲豬瘟一直以來陸續發生，建議政府比照越南豬肝醬模式禁止進口。

民眾李小姐批，有沒有傳染力是一回事，但政府說不會進口非洲豬瘟肉品來台灣，難道罐頭裡裝的就不是肉？農委會曾說中國大陸的罐頭本來就不能進，但107年大陸豬瘟爆發至仍有2公噸的進口量，是否防疫開始鬆懈了？

(中時 )