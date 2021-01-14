出門上妝已成為許多女性的必備功課，尤其是在娛樂圈女明星現身說法下，許多愛漂亮的輕熟女或熟女，連出門倒垃圾都一定會化妝，絕不讓「真面目」曝光，似乎是21世紀美女們極力保護的珍寶。

●洗臉次數跟清潔無直接關係 洗乾淨是重點

到底應該怎麼清潔，才是正確的方法？是許多人共同的疑問。不過，清潔跟洗臉次數並沒有直接關係，洗乾淨才是重點。如果你覺得清潔很簡單，洗面乳洗一洗、清 水沖一沖，三兩下就搞定的話，那絕對是大錯特錯！

●4種膚質 適用清潔產品大不同

清潔前一定要了解自己的膚質，選擇適合自己的清潔用品，並搭配正確的清潔方式，才能真正洗乾淨你的臉：

.油性：皮脂腺分泌旺盛的膚質，皮膚看起來較油膩、常有「油光滿面」的感覺，並伴隨著毛 孔粗大、容易長青春痘等問題；建議油性肌膚，一天可以洗三次臉，除了早晚，大約在午休時間再洗一次，並保持乾爽，適時使用吸油面紙改善油膩膩的觀感。

.乾性：皮脂腺分泌過少的膚質，皮膚表面乾燥，嚴重者會有脫皮的情形，若不重視保濕，皺紋就可能提早現形；建議選用洗淨力較弱的清潔產品，以免過度清潔，必要時可考慮使用添加保濕因子的洗面乳。

.中性：皮脂腺分泌適中，是最「肌優」的膚質；建議選用中性（pH5.5）清潔產品，也可選擇添加保濕因子的商品，增加臉部肌膚的保濕。

.混合性：大部分的人都是屬於混合性膚質，常見T字部位容易出油，但兩頰卻是屬於乾性皮膚；建議分部位清潔，如T字部位可以使用多一點潔面泡沫，而兩頰則抹少一點潔面泡沫，不放過任何一處肌膚，也要注意洗面乳要搓揉出泡沫後洗臉，避免傷害細緻肌膚。

4種膚質，各有不同適用的清潔產品與洗臉方式。(圖/常春月刊提供)

●臉部出油嚴重者 洗臉前應先卸妝

而現在空氣污濁，若是沒有上妝，在洗臉前要不要先卸妝呢？其實一般膚質的女性只要用清水加上洗面乳，就可以完成臉部清潔，並不需要先經過卸妝的程序，但出油非常嚴重的人，則建議先使用去污力較強的卸妝產品加強清潔。

但要如何分辨自己有沒有清潔過度，最簡單的方法就是觀察洗完臉後會不會出現緊繃感，如果有緊繃的感覺，甚至有刺痛感，那就表示清潔過度，皮脂膜已受傷了。(編輯梁惠明)

(中時新聞網)