家住竹南的陳姓老翁日前獨自騎電動輔助車前往頭份市永貞路的長照中心上課，卻遇到輔助車電力用盡，還忘了路怎麼走，陳姓老翁停在路邊無助待援，轄區頭份警分局尖山所員警據報趕往護送老翁安全返家。

頭份警分局尖山所員警於13日上午接獲民眾報案指稱，頭份市田寮里自強路2段有老人在路旁逗留待助，尖山所警員張晉維、謝裕翔立即前往處理，到達現場後發現路中有一名老人坐在電動輔助車上不知所措，十分危險，立即上前協助將老人及電動車推至路邊安全處，並以巡邏車安全護送老人返家。

警方表示，家住竹南鎮79歲陳姓老翁當天早上騎乘電動輔助車，準備前往頭份市永貞路的長照中心上課，中途卻發生輔助車沒電，並且還忘記路怎麼走？因此才停在馬路上躊躇不前，幸經警方迅速趕到現場協助脫困，警方並用巡邏車護送老翁安全返回竹南住家，家屬對於員警即時協助老翁再三表達謝意。

(中時 )