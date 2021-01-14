2020年房地產建案銷售業績佳，2021年開工率提升；台商回流科技廠辦營造數量增加；前瞻計劃持續進行中，讓營造廠2020年的營運多數保持成長；在這些成長動仍在下，市場預期，達欣工（2535）、建國工程（5515）、根基（2546）等營造廠，2021年的市場景氣，應會與2020年相當，仍可維持穩健成長空間。

達欣工2020年合併營收151.08億元，創歷史次高；根基去年的合併營收141.31億元，創歷史新高；建國工程2020年的合併營收67.62億元，年成長超過40％，也是近5年來高點。

台積電南科廠辦工程，達欣工是主要承攬營造廠，目前仍有多家科技大廠的營造工程在手，工程案量滿手。受惠科技廠辦工程案量的增加，達欣工到2020年底，握有350億元以上的在建未入帳的工程案量，預估可維持3-5年的營運成長。

新店區寶高智慧產業園區統包工程、台積電南科十八廠三期新建工程等科技廠辦案的成長、集團企業冠德建設房地產建案的增加；至2020年止，讓根基在建工程合約金額已超過500億元、新簽約的工程金額也達151億元以上，都創下同期歷史新高。

由於手中在建工程量高達5百億元以上，市場預期，根基2021年的營運仍有機會續創高峰。

台商回流科技廠辦建案增加，前瞻計畫公共工程預算成長，以及近年商辦等房地產市場加溫下，讓建國工程近三年來，每年在建工程都保持在200億元以上，是近十年來最好的時期；市場預期，建國工程2021年的營收，應可維持2位數的成長。

(工商 )