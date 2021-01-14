ViewSonic優派所推出15.6吋攜帶型觸控螢幕，在電腦與周邊設備類中，榮獲CES 2021創新大獎。此年度重要獎項共分為28個類別，旨在表彰全球最傑出的消費性電子科技產品。

ViewSonic台灣區總經理黃金得表示，在Covid-19疫情帶來的挑戰下，因應遠距與行動工作需求增長，ViewSonic持續推出視訊解決方案。全新的攜帶型顯示器TD1655能為使用者克服在辦公室外僅有單一螢幕的使用限制，具備各種創新功能及特色，能充份滿足外出工作、一對一簡報、休閒影音娛樂等多種需求，大幅提升使用者體驗和工作效率。

ViewSonic攜帶型顯示器TD1655是專為出差商務人士、遠距工作者、行動工作者所打造，讓使用者即使在移動時也能維持高度生產力。TD1655配備15.6吋螢幕，外型輕巧、重量僅不到1公斤，厚度也僅有6mm。透過內建的背面立架及可旋轉螢幕，使用者不僅可自由調整瀏覽角度，還能依據不同使用情境選擇水平顯示或直立顯示，使用上更加靈活。

TD1655可作為筆電或桌上型電腦之外最理想的第二個螢幕，輕鬆串連筆電、智慧型手機、遊戲機的內容。透過內建的雙Type C連接埠及雙向傳輸功能，TD1655顯示器不僅能替行動裝置充電（最大功率60W），也能連接行動電源或隨機配備的60W PD快充變壓器為自身螢幕供電。此外，TD1655支援多種不同作業系統，包括Windows、Android、Chrome及Mac OS.

由於配備了磁吸保護蓋及止滑墊、採用一體成型設計、金屬機身及髮絲紋鋁合金立架，TD1655非常堅固耐用。螢幕硬度高達6H，耐用性更高，同時具備防刮保護功能，甚至可以防止無意間造成的鑰匙刮痕。高效率的投射式電容螢幕支援十點觸控，並經防眩光處理，原生解析度達1080p，提供優異的Full HD畫質。觸控螢幕另配備觸控手寫筆，讓書寫體驗及網頁瀏覽更加順暢，不論是觀賞或工作都更有效率。

(工商 )