吳姍儒（Sandy）14日出席公益活動，過去她曾當過國中老師，也帶過罕病學童，坦言這回拍公益廣告，看著罕病童努力學習模樣，讓她感動也心疼，盡力忍住眼淚和孩子畫畫，呼籲大眾一起做愛心送暖。年關將至，老爸吳宗憲日前喊話比照台積電發42個月年終，Sandy猛虧爸爸：「有吳宗憲當爸爸，也是種病呢！」

對於爸爸發出年終福利豪語，Sandy說：「隨便他喊，我真的不知道，完全沒過問，年終有他的想法，只能說爸爸自有爸爸福，不管他了」。她在東區經營《無聊咖啡》今年年終如何？她大方說：「有賺錢就有回饋，但要評估、不會誇張，我是腳踏實地，實實在在的人」。

Sandy今活動上和孩子互動母愛噴發，她說從21歲當老師時就很有母愛，但不會因此就想生小孩，還引用小鐘（鐘昀呈）黑色幽默玩笑話：「小鐘哥說別人問他參加婚禮會不會想結婚，他說『不會，就像參加喪禮也不會想死』」，強調「若有（小孩）的話會先跟大家說，但一定會先結婚」。而妹妹Vivian吳則含去年答應朱立倫外甥Wilson求婚，對於妹妹婚禮進度？她說：「婚禮（時間）不確定，但喜餅選好了」，還驚訝說：「對吼已經今年了，要來關心她一下」。

Sandy工作滿檔，從去年底一路排到今年初，她透露早上和爸爸才通電話，他近期多在打球，她幾乎天天有工作，吐槽「現在比我爸還忙」。先前吳宗憲上傳公開Sandy素顏照，網友大贊素顏好看，Sandy謙虛笑說「有用濾鏡」，表示：「那時連休2天，刻意什麼都不做，躺在沙發上傳照片給他，意識到上新聞時，是我已經追劇2集後的事」，至於被說是「女版吳宗憲」，她笑說：「要請姑姑3人來同台，才知道什麼是女版吳宗憲」。

Sandy前幾年身體微恙，她透露會固定回診，身體指數過去較浮動，如今已趨穩定，她從3年開始調養身體，近1年以飲食調理為主，雖不刻意避辣鹹等外食，但在家時多以蒸烤清淡為主，她也將工作、生活做平衡，爸爸會不時叮嚀她要顧身體，但不會陪她就診，她說：「他連送我出國都只到門口，他覺得他是大明星，全世界都在看他，我都自己去，醫院我已經熟門熟路」。

Sandy去年12月只休1天，的確有些吃不消，當時拍攝台彩公益廣告，台詞喊著「彩券買起來，好運跟著來」，不斷被導演要求「再開心一點」，她才意識自己「真的不開心」，跟經紀人協調休假時間，所幸後來休息後，總共3支廣告順利拍攝完成。

(中時 )