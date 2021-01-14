46歲王姓計程車運將自2016年1月起見前方車輛打算變換車道，故意加速向前製造車禍，主張對方沒有路權，要求賠償或支付修車費用，藉以詐取保險費用，2年半下來共有43起「碰瓷」事件，數量多到讓保險公司起疑後報案，士林地檢署日前偵結，依詐欺罪起訴王男。

王姓男子自2017年起，駕駛計程車跟在被害車輛後方兩側，趁著被害車輛打方向燈要變換車道或是轉彎，就加速向前，自後方擦撞被害人車側，製造被害人未禮讓直行車的假象，並要求對方賠償，很多人避免阻礙交通或站在路邊等候，直接賠錢了事。有些則等候警察或通知保險公司。

由於車禍次數太多，被懷疑是「碰瓷」，王坦承有發生車禍，否認詐欺，辯稱經濟壓力很大，才會故意與他人發生車禍，希望能拿一點錢貼補生活費，但並非每件都能拿到賠償，有些是用自己的保險去賠對方。

起訴指出，2年半下來共發生43件車禍，平均每半個月就1件，假車禍已涉詐欺，就算沒有獲得賠償則是未遂，獲得賠償的部分有41萬8015元，檢察官認定43次犯行，犯意各別，建請法院採一罪一罰。

(中時 )