行政院長蘇貞昌下午舉行上任2周年茶敘。對於外界關切內閣改組問題，蘇揆明確表示，目前沒有改組的打算；他在閣揆的位子上不厭倦，還熱情昂揚。

蘇揆下午以「好佳在」為主軸，大談上任2周年相關施政，蘇揆說，回首2年，真的好佳在，台灣是蔡總統領導，好佳在，國家在國人支持立院幫忙的情況下，好佳在行政團隊努力做對的決定，才讓台灣成為亂世中的福地。

蘇揆說，記得在2年前蔡總統一直要他承擔這個工作，社會上並沒有期待他會再任院長，當時他支持度才8％，希望能開低走高。但擔任行政院長是耗損最高的職位，民調不可能高，任何事情很難人人滿意，還有很多不諒解。有時要做事還是討喜，他選擇做事，所以更易受到衝擊，也有很多做得不夠好，所以對民意變化政院都非常注意檢討改進，希望未來能再走高。

談及續任閣揆問題，蘇揆說，他有很多機會跟蔡總統深談，有時蔡總統見面第一句話就說，「哇好辛苦真的謝謝你」他都會告訴蔡，這個不辛苦，只是任勞，更辛苦的是任怨、而比任怨更辛苦的是任謗，他沒有厭也沒有倦，依然熱情昂揚，經驗比以前豐富，看得也比以前開；沒有患得患失的落差，反而很珍惜國人同胞給他這個機會，他能為台灣做事，做得能讓台灣被肯定。

至於被問到內閣近是否改組問題，蘇揆則說，目前沒有改組打算，行政院發言人的人選，好的時候會向外界報告。媒體追問蘇揆是否打算再選2024總統，蘇揆回應，人生劇本要翻到那一張才知道，但選總統，「不會癢了就不用再搔了」。

(中時 )